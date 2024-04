Calzona ha ancora possibilità di conferma? Gazzetta ha una certezza

A rispondere all'interrogativo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

Francesco Calzona ha ancora possibilità di essere confermato alla guida del Napoli? A rispondere all'interrogativo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che non vede possibilità per il tecnico arrivato per sostituire Walter Mazzarri.

"Come ricordato dallo stesso tecnico del Napoli, il contratto scadrà il 30 giugno e poi tornerà a vestire i panni di c.t. della Slovacchia. Una rimonta Champions gli avrebbe aperto le porte del rinnovo, ora invece il Napoli si guarda intorno. De Laurentiis vuole un nome forte a cui affidare la panchina dopo la nuova rivoluzione estiva e spera di annunciarlo entro fine campionato. Conte e Italiano restano in pole".