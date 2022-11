Camerun, Anguissa bocciato: sovrastato sul primo gol, perde palla sul secondo. Non è il solito

Nel 3-3 del Camerun contro la Serbia clamorosa prestazione negativa per Zambo Anguissa.

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel 3-3 del Camerun contro la Serbia clamorosa prestazione negativa per Zambo Anguissa. Il centrocampista del Napoli è da 4,5 per La Gazzetta dello Sport: "Sovrastato da Pavlovic sul primo gol, perde palla sul secondo". Molto severo anche TMW, che gli ha assegnato lo stesso voto: "Non sembra lui, soprattutto a chi l'ha costantemente seguito in questi mesi al Napoli. Sempre in ritardo, anche nelle marcature. È lui a perdersi Pavlovic sulla rete del pareggio". Più tenero Tuttosport, che lo boccia con un 5,5: "Perde la marcatura di Pavlovic sul primo gol, troppo leggero su quello di Milinkovic-Savic. Prende fiducia nella rimonta, ma non è il solito". Infine è da 6 per il Corriere dello Sport.