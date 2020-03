Caos calendari, Tuttosport: "Idea Final Four a maggio per la Coppa Italia"

Caos calendari, tante partite, poche date, diversi impegni ravvicinati. Il Napoli attende di sapere quando potrà giocare il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro l'Inter. Secondo il quotidiano Tuttosport, balla l’ipotesi di una sorta di Final Four per concentrare gli ultimi impegni di Coppa Italia, magari nell’ultima settimana di maggio. Ma anche in questo caso tutto dipenderà dall’andamento dei club interessati nelle Coppe europee, in particolar modo dell'Inter atteso dal doppio confronto col Getafe.