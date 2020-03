Caos Lega, promozione anche alla miglior seconda in C (il Bari) per avere l'appoggio di ADL

"Un maxi condono per risolvere il risiko della Serie A" scrive questa mattina Il Giornale entrando nel dettaglio della proposta che le "piccole" del nostro campionato potrebbero presentare per congelare l'attuale torneo mettendo d'accordo (quasi) tutti. L'idea sarebbe quella di bloccare le retrocessioni e di dare il via libera a due promozioni dalla Serie B, portando così la A a 22 squadre con 4 retrocesse anziché 3 nei due anni successivi per tornare al format dei 20 club nel minor tempo possibile. Una possibilità proposta da Brescia, Genoa e Sampdoria, con l'appoggio di Udinese, Lecce e SPAL oltre che dell'Inter, con la Juventus pronta ad affiancarsi in caso di assegnazione del titolo.

La situazione in B - Tra i cadetti il discorso sarebbe più complesso, visto che oltre alle prime tre dei gironi di C, ovvero Monza, Vicenza e Reggina, ci potrebbe essere anche il ripescaggio della miglior seconda, ovvero il Bari, così da trovare l'appoggio anche di De Laurentiis nel quadro generale della cristallizzazione dei campionati. Un rischio, perché per evitare l'iter infinito dei ricorsi, verrebbero promosse in blocco tutte le seconde, portando a 24 squadre il campionato cadetto. Non è finita qui, perché il Carpi, terzo nel Girone C dietro alla Reggiana, ha giocato una partita in meno e potrebbe dunque essere secondo e in questo modo le promosse diventerebbero addirittura 7, portando a 25 il campionato. Idea che non entusiasma affatto il presidente della Lega B Balata.