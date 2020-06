Caso Callejon, la Serie A sta risolvendo il rebus contratti: proroga di 2 mesi e niente stipendio extra

Nella mattinata di ieri i club di Serie A si sono riuniti in conference call con i dirigenti della Lega al fine di avere spiegazioni sul protocollo d'intesa circa il prolungamento dei contratti dei calciatori in scadenza fino al 31 agosto. Tra domani e martedì, stando a quanto scritto dal Corriere delllo Sport, dovrebbe arrivare la firma di tutte le parti in causa, fermo restando che serviranno poi intese ad hoc per ogni calciatore. Con quest'accordo, tuttavia, le trattative saranno agevolate. Per il Napoli, l'unico calciatore con il contratto in scadenza a giugno sarà José Maria Callejon.

DETTAGLI - Il principio alla base del nuovo protocollo è che i calciatori non potranno chiedere soldi extra per i due mesi in più, in quanto i club non decurteranno una parte degli stipendi della prossima stagione, nonostante ci saranno due mesi in meno di competizioni. Gli unici che potrebbero chiedere un'integrazione sono i calciatori in scadenza che non hanno ancora depositato un contratto per la prossima stagione, ma probabilemente non lo faranno e sottoscriveranno un nuovo contratto bimestrale con l'attuale società in cui sono in forza.

PIU' CASI - C'è comunque da fare un distinguo tra i vari casi. Per i calciatori con un contratto pluriennale tutto filerà liscio, il rinnovo sarà automatico. Discorso simile per i calciatori in prestito con diritto/obbligo di riscatto: avendo già un accordo per il 2020-21 con entrambe le squadre, bisognerà soltanto rimodulare quello con il club che cede. Infine ci sono i prestiti secchi fino al 30 giugno, per i quali serviranno appositi moduli per allungare l'intesa, sia quella tra i due club che quella tra il tesserato e la società in cui ha cominciato la stagione. La situazione più complicata riguarda proprio quest'ultima categoria, che dovrà trovare accordi singoli, in quanto per luglio e agosto sarebbero senza contratto. Ovviamente i calciatori in prestito continueranno a giocare con la società con cui sono scesi in campo fino e percepiranno da questo club lo stipendio per i due mesi che restano.