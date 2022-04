Caso plusvalenze, il trasferimento più significativo sotto lente ingrandimento è Osimhen: le cifre

Sessantadue operazioni nel mirino della Procura FIGC, ma non tutte ritenute fittizie. Prosegue oggi il ciclo di udienze relative al caso plusvalenze

TuttoNapoli.net

Sessantadue operazioni nel mirino della Procura FIGC, ma non tutte ritenute fittizie. Prosegue oggi il ciclo di udienze relative al caso plusvalenze, che ha portato, tra le altre richieste, l'ufficio guidato dal dottor Chiné a chiedere 12 mesi di inibizione per Agnelli e 11 mesi per De Laurentiis. Il Corriere dello Sport fa il punto su tutte le operazioni coinvolte.

Cancelo e Pjanic ritenute congrue. Come noto, la maggior parte dei trasferimenti "sospetti" vede protagonista la Juventus. Il più significativo dal punto di vista economico è però relativo al Napoli, con Victor Osimhen valutato 71,25 milioni di euro mentre per la Procura sarebbe dovuto costarne 52.