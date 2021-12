Caso Suarez, Ordine: "Può il calcio mandare a processo i legali della Juve che non sono tesserati?"

"Il caso Suarez e un finale (per ora) scontato". Sulle pagine de Il Giornale, Franco Ordine torna così sull'archiviazione della vicenda decisa dalla Procura federale: "Chi si scandalizza per la decisione di archiviare l’indagine sportiva - si legge sul quotidiano - sulla vicenda Suarez-università di Perugia, non ha letto nemmeno una pagina di quelle carte".

Una vicenda che per il giornalista ricorda quelle relativa alle plusvalenze, analizzata in maniera superficiale.

"Può il calcio mandare a processo - si legge nella chiosa - i legali della Juventus che non sono tesserati della società? La risposta è scontata. E allora anche qui è cosa buona e giusta documentarsi prima di abbaiare (inutilmente) alla luna. Intendiamoci bene: la Juve non è estranea alla vicenda ma se fino a oggi, le intercettazioni più imbarazzanti risultano a carico di due legali del club, la giustizia sportiva non può intervenire e la scelta di archiviare è inevitabile".