Castel di Sangro, ecco Di Lorenzo: parlerà in conferenza stampa dal ritiro

vedi letture

Grande attesa per l'arrivo del Napoli e dei suoi campioni, col rientro dei nazionali, la prima volta di Kvaratskhelia, di Di Lorenzo - che parlerà in conferenza stampa nei prossimi giorni - e del neo acquisto Buongiorno, l'ultimo che mancava all'appello dopo Rafa Marin e Spinazzola che si sono già fatti conoscere in Val di Sole.

Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, sarà un ritiro come al solito ricco con tante sorprese per grandi e piccoli. Prevederà quattro conferenze stampa, vari eventi in Piazza e in Teatro (di cui uno con Conte e lo staff e uno coi giocatori), i classici incontri coi giocatori per foto e autografi e spettacoli di intrattenimento.