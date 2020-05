CdM - ADL sogna Tonali: studia il piano per battere Inter e Juve

Sandro Tonali è uno dei nomi più ricorrenti in casa Napoli in chiave mercato. Il centrocampista del Brescia, secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, è un pallino di De Laurentiis da tempo, i contatti con Cellino sono costanti e il Napoli, avendo liquidità in questo momento complicato, può battere sul tempo Inter e Juventus. L’intesa col Brescia - si legge sul quotidiano - è possibile ma c’è ampia distanza nella trattativa con l’entourage del giocatore sull’ingaggio e sui diritti d’immagine. Tonali gradirebbe restare in Italia ma ha offerte molto importanti anche dall’estero, bisogna affrontare la concorrenza col Barcellona che pensa ad un’offerta di 60 milioni più due giovani interessanti e anche il Psg potrebbe farsi avanti. L’idolo di Tonali è Gattuso che lo considera un giocatore di grandissimo livello, adattabile sia da play che da mezzala ma De Laurentiis non gradisce le aste soprattutto con duri avversari