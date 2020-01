CdM - Demme ha coronato il suo sogno: già ieri l'incontro con l'idolo Gattuso

L'avventura di Diego Demme a Napoli è iniziata nella giornata di ieri, quando intorno alle 10 è arrivato a Villa Stuart, in poco più di quattro ore ha sostenuto le visite mediche, poi si è recato alla Filmauro per la firma sul contratto quinquennale a 2 milioni più 500 mila euro di bonus a stagione. Come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, nel primo pomeriggio il centrocampista italo-tedesco si è trasferito in città, all’Hotel Vesuvio, dove in serata ha incontrato Gattuso che prima era solo il suo idolo, ora anche l’allenatore che lo guiderà nell’avventura in maglia azzurra.