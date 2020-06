CdM - Gattuso vuole resti il 70% della rosa: sono 2 gli addii quasi certi

Le prossime partite serviranno ai calciatori per meritarsi la conferma e all'allenatore per fare le dovute valutazioni tattiche in vista del futuro. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che Gattuso ha in mente un gruppo che resti lo stesso almeno per il 70 per cento: gli addii quasi certi sembrano essere quelli di Allan e Milik. Il primo è 'cedibile' mentre il secondo difficilmente rinnoverà il suo contratto e dunque è destinato all'addio ad un anno dalla scadenza.