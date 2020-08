CdM - Il Napoli blinda gli esterni: prolungamento e nuovo ingaggio per Di Lorenzo e Mario Rui

Si parla di rinnovo contrattuali sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. In particolare il quotidiano scrive del futuro degli esterni difensivi titolari che il Napoli ha voluto blindare in chiave futura: "Sul fronte rinnovi invece, contratti per Di Lorenzo e Mario Rui fino al 2025. Per Di Lorenzo anche un’opzione fino al 2026. Mario Rui percepirà 2,5 milioni a stagione, Di Lorenzo invece 2,8.