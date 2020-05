CdM - Linea dura di ADL per la battaglia diritti tv: il Napoli è uno dei tre club a non avere debiti

Cosa accadrà al futuro della Serie A e quali sono, ancora oggi, le posizioni dei vari club? Il Napoli ha 145 milioni di riserve, è uno dei tre club (gli altri sono il Cagliari e il Torino) a non avere debiti con le banche, De Laurentiis - si legge sul Corriere del Mezzogiorno - è per la linea dura riguardo alla battaglia sui diritti televisivi per il pagamento della sesta rata dai broadcasters ma è in una condizione di tranquillità, può pianificare i suoi investimenti sul mercato in un’estate in cui potrebbe esserci un fisiologico cambiamento di fine ciclo.