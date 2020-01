CdM - Mertens, in arrivo nuova proposta per il rinnovo: le ultime

Giorni decisivi per il futuro di Dries Mertens, che ha appena respinto gli assalti di Chelsea e Barcellona. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che cerca di fare il punto sul futuro dell'attaccante che andrà in scadenza di contratto a giugno: "Vari club hanno tentato di acquistare Mertens, su tutti il Barcellona, che poi ha sondato anche Berardi, e il Chelsea con un indennizzo economico di 10 milioni. Il Napoli si è opposto e anche Dries si è convinto a restare in maglia azzurra almeno a fine stagione, il desiderio di battere il record di gol di Hamsik è molto forte.

Il Napoli ha proposto a Mertens un biennale a 3,5 a stagione più bonus raggiungibili con obiettivi personali (numero di presenze e gol) e di squadra (la qualificazione in Champions League che sposta ovviamente gli equilibri nelle casse del club), Dries ha rifiutato perché sa di poter portare a casa altrove contratti più importanti. Nel corso del mese di febbraio il Napoli dovrebbe rimodulare la proposta e aprire una nuova partita per convincere Mertens a prolungare la sua avventura napoletana".