CdM - Tre club su Younes: ADL ha fissato il prezzo per l'ex Ajax

Amin Younes pronto a lasciare Napoli in questa sessione di mercato. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che spiega come sul calciatore ci siano Torino, Sampdoria e Parma. Mercoledì sera - scrive il quotidiano - Giuntoli è stato a cena a Milano con il direttore sportivo dei ducali Faggiano, chiarendo la richiesta di De Laurentiis per l’ex Ajax: prestito oneroso a 2,5 milioni e 15 per la cessione a titolo definitivo.