CdS - Accelerata per i rinnovi: oltre a Milik e Zielinski si avvicinano altri due accordi

Il Napoli, secondo il Corriere dello Sport, tratta ad oltranza per i rinnovi di Piotr Zielinski e Arek Milik. Si lavora per trovare un compromesso relativo alle clausole. Inoltre discute anche con Maksimovic e con Luperto, ma i due nelle trattative stanno avanti, sono vicini alla fumata bianca con scadenza 2024. Questi i quattro rinnovi di contratto più importanti che la società sta portando avanti da mesi. Per dare continuità tecnica al progetto ricominciando da alcuni fedelissimi.