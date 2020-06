CdS - Conte cambia modulo per il Napoli e lancia Eriksen al San Paolo

L’Inter riparte da Eriksen. Secondo il Corriere dello Sport, ormai non ci sono dubbi: il danese sarà titolare domani sera contro il Napoli nel nuovo 3-4-1-2 ideato da Conte proprio per mettere l'ex Tottenham nelle miglior condizioni tattiche. Dopo le panchine delle prime settimane nerazzurre, lo stop ha giocato in favore di Eriksen, che ha potuto rimettersi in pari dei compagni a livello di condizione fisica. Un periodo di apprendistato anche a livello di codici contiani, che senza dubbio gli consentiranno di calarsi in modo più continuo nella nuova realtà.