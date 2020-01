CdS - Demme e Lobotka arruolabili per il Perugia: saranno convocati

Diego Demme è stato ufficializzato ieri, Stanislav Lobotka tra oggi e domani sicuramente. La certezza è che entrambi possono essere arruolabili per la partita di Coppa Italia con il Perugia. Secondo il Corriere dello Sport, entrambi hanno possibilità di giocare martedì prossimo. Sarebbe un'occasione per testare la condizione e per capire come si possono sfruttare le loro caratteristiche nel 4-3-3 di Gattuso, che potrebbe fare turnover.