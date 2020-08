CdS - Gabriel in cima alla lista ma Giuntoli si cautela, bloccato il 'Piano B' in Scozia

Gabriel Magalhaes è il difensore indicato da tutti, il predestinato, a prendere le redini di Kalidou Koulibaly una volta che il difensore senegalese svestirà definitivamente la maglia azzurra. Proprio questo ultimo tassello, però, rappresenta l'ultimo passo prima della chiusura dell'affare per il giocatore brasiliano.



Il mercato, però, non è una scienza esatta, e dunque in casa Napoli restano sempre le spie accese per un'improbabile (ma non impossibile) complicazione dell'affare Gabriel. Ecco perchè Giuntoli ha già messo nel mirino un ipotetico piano B, come spiegato oggi da ll Corriere dello Sport che indica Christopher Jullien (27), difensore centrale del Celtic, come possibile ripiego in caso dovesse clamorosamente sfumare Gabriel.