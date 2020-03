CdS - Koulibaly mette nel mirino il Barcellona: Kalidou verso il recupero

Il Napoli pronto a ritrovare Kalidou Koulibaly, assente dalla sfida del San Paolo contro il Lecce. Lo annuncia l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come il difensore stia accelerando i tempi di recupero per essere a disposizione per la sfida di Champions sul campo del Barcellona, in programma il 18 marzo. Il quotidiano non esclude che il senegalese possa essere a disposizione di Gattuso anche prima di quella data.