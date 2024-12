Cds - Kvaratskhelia stringerà i denti per esserci a Genova: il retroscena

Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola in vista di sabato, viene da immaginare che Kvaratskhelia, con le gerarchie ormai stravolte anche ufficialmente, proverà a stringere i denti ancor di più di quanto non stia già facendo, pur di recuperare in tempo per il viaggio di sabato verso Marassi; e viene anche da pensare che, con il fiato sul collo dei colleghi, David farà di tutto per confermare di essere un giocatore decisivo anche con il Genoa, se partirà ancora dall’inizio (molto facile).