Cds modifica il motto della Juve: "Vincere è l'unica cosa che Conte"

"Vincere è l'unica cosa che Conte" si legge nelle pagine interne del Corriere dello Sport che commenta la vittoria sul Milan facendo riferimento al motto tanto caro alla Juventus con cui proprio l'attuale tecnico del Napoli ha vinto sia da giocatore che da allenatore.

"Antonio Conte è tornato in grande stile, indomabile e dominante, e la sua squadra gli assomiglia come una goccia d’acqua: furba come una volpe, spietata come un killer, sicura come un leone però mai superba. Sa soffrire, sa gestire, sa capire i momenti e soprattutto sa colpire. Inter e Juve, per una notte, a -7 e -8; Milan a -11, con una partita in meno ma sempre più lontano dalle zone trionfali".