CdS - Per meno di 100 mln ADL non risponde nemmeno al telefono per Koulibaly

Kalidou Koulibaly sempre al centro di tante voci di mercato e delle analisi dei quotidiani. L’edizione odierna del Corriere dello Sport, spiega come il difensore sia ormai da un anno sul taccuino del Paris Saint-Germain, così come Real Madrid e Manchester United.

Il quotidiano sottolinea come per meno di 100 milioni il Napoli non risponderà nemmeno al telefono per ascoltare le richieste per il calciatore, blindato da una clausola da 150 milioni ed un contratto che lo lega al club azzurro fino al 2023.