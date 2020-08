Cds - Sogno svanito, ma con dignità: il Napoli si arrende a un fenomeno paranormale

"Adios, però con dignità: e nella notte del «diez» (quello contemporaneo), ciò che resta del Napoli è un sogno che svanisce in fretta, rischia di trasformarsi in incubo, e però poi sistema il calcio al centro d’un villaggio globale illuminato a giorno da un alieno". Scrive così il Corriere dello Sport nel racconto di Barcellona-Napoli (3-1), soffermandosi sulla forza dei blaugrana e sui rimpianti di Rino Gattuso e i suoi ragazzi: "Lionel Messi è il fenomeno paranormale che «distrugge», rapidamente, le speranze e pure le illusioni: in mezz’ora sontuosa, tratteggiata da capolavori alla Gaudì, il Barcellona ristabilisce la verità, tutta la verità ed esclusivamente le gerarchie, lasciando al Napoli almeno l’onore. Il rischio di ritrovarsi frantumati, in certe notti, può essere enorme come quel Camp Nou che divora: e il Napoli che saluta agli ottavi ha almeno immaginato d’essere dentro una favola per dieci minuti appena, il tempo di vedere il sinistro di Mertens (3') strozzato contro un palo esterno e poi di accorgersi che la legge non è sempre uguale per tutti, certo non per Lenglet, che spedisce prima Demme a carambolare su Koulibaly e poi di testa fa 1-0 tra lo sguardo distratto di arbitro e occhio tecnologico.