CdS su Younes: "Cessione sfumata a sorpresa, era quasi fatta per l'addio"

Cosa ne sarà, in questa stagione, del futuro di Amin Younes? Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola: con Politano lo spazio si ridurrà ancora, il Napoli aveva lavorato alla sua cessione, un'ipotesi che sembrava inevitabile - l'ex Ajax aveva l'imbarazzo della scelta - ma che poi, a sorpresa, è sfumata. Il tedesco, in campo appena 148' minuti in stagione, l'ultima volta il 7 dicembre a Udine, si rimetterà in fila. Ma a sinistra c'è traffico.