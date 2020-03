CdS - Tre partite a settimana, campo neutro e porte chiuse: le opzioni per riprendere la Serie A

Il tema sulla ripartenza della Serie A è ovviamente molto complicato, e sono tante le soluzioni al vaglio per permettere alle varie leghe nazionali di poter terminare senza incappare in problemi molto gravi sotto il punto di vista economico. Come riportato oggi da Il Corriere dello Sport, ieri c'è stata la riunione del gruppo di lavoro sui calendari internazionali, con le presenze anche di Eca ed European Leagues: l'aspetto che sembra chiaro - si legge - è proprio la volontà di dare priorità alle leghe nazionali, dando spazio alle competizioni europee anche a luglio inoltrato.

Le date per poter completare i campionati ci sono: giocare il fine settimana, il mercoledì e poi ancora il fine settimana. La Serie A - si legge - potrebbe anche riprendere a porte chiuse, e non è da escludere la possibilità che alcune squadre possano giocare anche lontano da casa per problemi logistici, come potrebbe essere per il caso dell'Atalanta.