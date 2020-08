CdS - Tutto fatto per Allan all'Everton: si lavora solo per decidere i bonus

Napoli-Everton: c'è l'accordo per Allan. Arrivano conferme sul buon esito della trattativa per portare alla corte di Ancelotti il centrocampista brasiliano, ma secondo il Corriere dello Sport resta un ultimo passaggio da espletare: l'intesa sui bonus da aggiungere alla cifra che il club inglese verserà nelle casse partenopee.

"I 40 milioni che il Napoli ha indicato hanno subito un brusco taglio però anche l’Everton si è mosso dai suoi venticinque milioni iniziali e tutto il resto è condensato, ma anche consegnato: la cifra stabilita per concedere ad Allan di preparare le valigie è racchiusa nei trenta milioni cash da riconoscere per l’acquisto, ma per completare l’operazione bisogna mettersi anche d’accordo sugli immancabili bonus".