CdS - Verso l'Inter: il vero dubbio di formazione per Gattuso riguarda la difesa

Rino Gattuso ha diversi dubbi di formazione in vista della sfida di domani sera contro l'Inter in Coppa Italia ma ce n'è uno in particolare. Riguarda la difesa e lo riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola: chi al fianco di Manolas? Il favorito, a quanto pare, sembra essere Maksimovic, con Koulibaly subito dietro, ma al momento si tratta di un'ipotesi, nulla di certo, in attesa di conferme dal campo. Di sicuro non sarà Di Lorenzo che tornerà a destra data la squalifica di Hysaj.