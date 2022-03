Cecchino Fabiàn da fuori area: nessuno come lui in Europa

A ricordarlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

Fabiàn è il centrocampista che segna più reti da fuori area nei cinque campionati europei. A ricordarlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Sono ben 6. In più da quando è al Napoli, cioè dall’estate del 2018, nei maggiori campionati continentali solo Messi (27), l’amico Mertens e Malinovskyi (14) hanno segnato oltre la linea dei 16 metri più di Fabian, che ha fatto meglio pure di gente come il belga De Bruyne del City, fra i migliori in assoluto.