Champions, mercoledì giorno cruciale: si decide data e sede di Barcellona-Napoli

C'è tanta attesa in tutta l'Europa del calcio attorno al Comitato Esecutivo dell'Uefa che si riunirà dopodomani per decidere la modalità dell'epilogo delle Coppe e la riforma del Fair Play Finanziario. Da Nyon - scrive il Corriere dello Sport - per il momento non sono arrivate conferme ufficiali, ma l'ipotesi che le Final Eight di Champions vengano disputate a Lisbona è la più accreditata. Dopo che gli ottavi si giocheranno a porte chiuse dove previsto (esempi: Juventus-Lione a Torino, Barcellona-Napoli al Camp Nou; Inter-Getafe e Siviglia-Roma in campo neutro), i 7 match dai quarti in poi si svolgeranno al Da Luz o all'Alvalade, con la possibilità che sia presente anche il pubblico. Il tutto dovrebbe andare in scena in 11-12 giorni, ovvero dal 12-13 agosto al 23, giorno della finale. Le Final Eight di Europa League, invece, saranno in Germania negli stadi di Colonia, Dusseldorf, Duisburg e Gelsenkirchen. Da vedere se saranno ammesse o no le 5 sostituzioni. Passando al tema del FFP, con ogni probabilità saranno defalcati dai 30 milioni di passivo consentiti in un triennio i mancati introiti imputabili alla crisi economica determiata dal Covid-19.