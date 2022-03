Chance da titolare per Mertens contro l'Atalanta: "Si scrollerà di dosso i retro-pensieri"

Contro l'Atalanta Luciano Spalletti non potrà puntare su Victor Osimhen, squalificato per somma di ammonizioni, per questo il centravanti cambierà

Contro l'Atalanta Luciano Spalletti non potrà puntare su Victor Osimhen, squalificato per somma di ammonizioni, per questo il centravanti cambierà. Chi agirà al suo posto? L'allenatore azzurro pare avere le idee chiare, stando a quanto raccontato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Alla fine giocherà Mertens, l’idolo d’una città che ci crede, e che al fischio d’inizio di Atalanta-Napoli si scrollerà di dosso i proprio retro-pensieri che si porta appresso, ignorerà - almeno fino a prova contraria del campo - quel dettaglio e si tufferà nel proprio sogno".