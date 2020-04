Che succede se Callejon e Mertens non vogliono giocare in estate? Scenario per chi è in scadenza

Una questione delicata che va risolta è il destino dei calciatori col contratto in scadenza nel giugno del 2020 che potrebbero giocare a luglio e agosto le partite che restano per completare la stagione. Il Napoli ha due casi: Callejon e Mertens. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport per fare chiarezza scrive: "Quindi, facendo un esempio e ipotizzando il «rompete le righe» al 31 luglio, Callejon vestirebbe la maglia azzurra per un altro mese. E se si opponesse? Servirebbe arrivare alla «stretta di mano» con la società, altrimenti – se ci fosse il pericolo di uno «scontro» - ci si dovrebbe affidare alle leggi del lavoro e sportive nazionali e alla camera di risoluzione della Fifa: scenario, comunque, che difficilmente potrebbe accontentare chi ha intenzione di non restare a oltranza".