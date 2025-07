Cheddira è fuori dai piani: può restare in Serie A, c'è una neo-promossa

vedi letture

Il Napoli, oltre il grande tempismo nel mercato in entrata, lavora anche per velocizzare quello in uscita. Almeno per questo primo ritiro, quello di Dimaro, in attesa di Castel di Sangro e degli sviluppi di mercato, non sono presenti i calciatori fuori dal progetto Conte come Cajuste, Folorunsho, Lindstrom e Cheddira. Diverse offerte per il centrocampista svedese, tra Premier e Turchia, il Cagliari sta ormai definendo l'arrivo di Folorunsho mentre c'è il Wolfsburg sul danese.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, ci sono novità anche per Walid Cheddira. L'attaccante marocchino potrebbe tornare a giocare in Italia dopo l'esperienza in Liga, all'Espanyol. Il calciatore è rientrato dal prestito, ma non rientra nei piani di Antonio Conte, così come accadde nel ritiro di un anno fa. La volontà dell'attaccante sarebbe quella di restare in Italia e su di lui c'è l'interesse della Cremonese, meta gradita dal calciatore con la formula del prestito.