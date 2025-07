McTominay non era in campo ieri a Dimaro: il motivo della sua assenza

Grande attesa per il debutto del Napoli in amichevole. Oggi alle ore 18 sfida a Dimaro contro l'Arezzo. Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, Matteo Politano salterà l'amichevole perché ieri s'è fermato nel corso della seduta pomeridiana per un risentimento muscolare e sarà valutato nei prossimi giorni. Si tratta del primo contrattempo registrato in ritiro, considerando che Buongiorno e Gilmour sono alle prese con i rispettivi problemi da prima dell'arrivo a Dimaro: il difensore è stato operato per groin pain (dolore inguinale), mentre Billy sta superando una sindrome retto-adduttoria. Per il resto, ieri non è sbucato in campo anche McTominay, ma in questo caso si tratta di normale gestione.

Ricordiamo che saranno due i ritiri estivi del Napoli per la prossima stagione che si aprirà il 23 agosto alle 18.30 sul campo del Sassuolo. Il primo ritiro come di consueto a Dimaro dal 17 al 27 luglio. Il secondo a Castel di Sangro dal 30 luglio al 14 agosto. Previste doppie sedute e molti allenamenti aperti. Tantissimi i tifosi presenti, sold out le due località, migliaia di napoletani e non solo scorteranno la nascita del nuovo Napoli con tanti acquisti. Cinque le amichevoli. Ecco il programma completo dei test.

A Dimaro:

Napoli-Arezzo 22 luglio ore 18

Napoli-Catanzaro 26 luglio ore 18

A Castel di Sangro:

Napoli-Brest 3 agosto ore 19

Napoli-Girona 9 agosto ore 19

Napoli-Olympiacos 14 agosto ore 20