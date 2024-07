Cheddira stupisce Conte: corre come un maratoneta keniota

Sul Corriere dello Sport si esaltano le doti fisiche dell'attaccante, nell'ultima stagione in prestito al Frosinone

Un uomo solo al comando sulle Dolomiti: Walid Cheddira, candidato sergente maggiore del generale Conte, una specie di mezzofondista, irriducibile. Sul Corriere dello Sport si esaltano le doti fisiche dell'attaccante, nell'ultima stagione in prestito al Frosinone: "Un misto tra un maratoneta, uno scalatore in sella e un truck delle strade della California:

al 45' minuto delle estenuanti ripetute partite sotto il sole intorno alle 10.30, 300 e 600 metri, un giro di campo e poi due a intervalli brevissimi di tempo, mentre qualcuno comincia inevitabilmente ad accusare la fatica, lui marcia imperturbabile. Walid, il marocchino d'Italia che corre come un keniota, testa alta e petto in fuori, il passo sostenuto: una resistenza fuori del comune. Cheddira, il centravanti reduce dal prestito al Frosinone candidato a cambiare aria, stupisce per la tenuta al terzo giorno e mezzo di ritiro".