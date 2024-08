Chi contro il Verona? Due possibilità novità rispetto al Modena

Sul Corriere dello Sport oggi in edicola si prova a fare il punto sulla formazione che potrebbe scendere in campo nella prima di campionato contro l'Hellas.

C’è una settimana di tempo e può succedere di tutto, ma se non dovesse succedere niente gli undici del Bentegodi saranno più o meno gli stessi: difficile, insomma, che chi arriverà in questi giorni troverà spazio dal 1’ contro il Verona. Sul Corriere dello Sport oggi in edicola si prova a fare il punto sulla formazione che potrebbe scendere in campo nella prima di campionato contro l'Hellas.

"Olivera, l’ultimo a rientrare dopo le fatiche della Coppa America, avrà un bel po' di allenamenti in più nelle gambe per trovare la forma e prendersi, perché no, una maglia da titolare contro l'Hellas. L’uruguaiano può dare respiro a Spinazzola, sulla fascia, ma può essere anche il braccetto di sinistra della difesa a tre, facendo scalare Buongiorno al centro, Rrahmani a destra e Di Lorenzo sulla fascia al posto di Mazzocchi. Per il resto le scelte sono più o meno obbligate: Lobotka e Anguissa a centrocampo, non avendo al momento ricambi nei rispettivi ruoli, Kvaratskhelia e Politano dietro la punta, che sulla carta dovrebbe essere ancora Raspadori. L'azzurro è il favorito, ma i complimenti fatti da Conte a Simeone dopo la partita con il Modena potrebbero indurre l'allenatore a riflettere su chi mandare in campo al Bentegodi tra Jack, in difficoltà in Coppa, e il Cholito, entrato col piglio giusto".