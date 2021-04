Clamoroso Tuttosport sulla Superlega: "La Uefa potrebbe annullare i contratti dei giocatori"

Come scrive Tuttosport, i dodici fondatori della Superlega potrebbero essere costretti a rinegoziare i contratti dei calciatori. Lo spiega l'avvocato di diritto sportivo, Luca Tettamanti: "I contratti attuali sono stati negoziati per le competizioni nazionali della Figc e internazionali di Uefa e Fifa. Qualora i club chiedessero ai dipendenti di giocare anche in una nuova Superlega, ritengo che ci sia un diritto dei calciatori alla stipula di un contratto di lavoro ad hoc che ricomprenda queste nuove attività". Inoltre Uefa, Federazioni e Leghe potrebbero accordarsi per dichiarare risolti i contratti dei calciatori dei 12 club davanti ai loro ordinamenti.