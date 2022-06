Clamoroso: scintille Casini-De Siervo durante l'assemblea, il retroscena sui diritti tv

Ci sono stati momenti di tensione tra Casini e l'ad De Siervo durante l'Assemblea della Lega Serie A svoltasi nella giornata di ieri

Ci sono stati momenti di tensione tra Casini e l'ad De Siervo durante l'Assemblea della Lega Serie A svoltasi nella giornata di ieri. E' questo il retroscena riportato da Il Messaggero. Al centro della contesa - si legge - l'offerta di BeIn Sports (Qatar) per i diritti tv della Serie A nell'area Nord Africa e Medio Oriente. BeIn Sports ha fatto pervenire la sua proposta a Casini, non a De Siervo. Da qui ne è nato un acceso scambio di vedute, peggiorate dal fatto che l'ad sta trattando con Abu Dhabi Media (Emirati Arabi Uniti) sulla base di un'offerta quinquennale (2022-27) da 28,5 milioni a stagione. Per De Siervo quella del Qatar è una mossa di disturbo per stoppare la vendita ai vicini di Abu Dhabi. I club prendono tempo fino al 30 giugno: approfondiranno la lettera di BeIn Sports congelando, quindi, il voto sulla tv degli Emirati Arabi.