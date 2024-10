Classifica corta, meglio non guardarla: ecco quando si potrà fare un primo bilancio

vedi letture

La classifica è ancora troppo corta per starsene a guardarla. Anche perché il ciclo di partite impegnative arriva adesso e soltanto quando sarà finito, praticamente a fine girone d'andata, sarà il caso di osservare la graduatoria e tracciare un bilancio. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il periodo davvero utile a tirare le somme e a stilare una griglia attendibile in vista del traguardo comincerà adesso. Dall’ottavo turno all’inizio del 2025, a cavallo tra la fine del girone d’andata e l’inizio di quello di ritorno.

Certi obiettivi restano in attesa, congelati, ma è un discorso che vale per tutti: la classifica è un amen e il Napoli ha soltanto 2 punti più dell’Inter; 3 più di Juve, Lazio e Udinese; 5 più di Milan e Torino; 6 più di Atalanta, Roma, Empoli e Fiorentina. E così, beh, conviene non andare troppo oltre con i pensieri. Meglio soffermarsi sul weekend: il Napoli sfilerà a Empoli e parallelamente si giocheranno Juventus-Lazio e Roma-Inter. Si comincia a giocare su più campi".