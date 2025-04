"Colpo di genio, non ci aveva mentito!", in Francia pazzi di Kvaratskhelia

In Francia tutti pazzi di Kvaratskhelia per la rete all'Aston Villa in Champions League. La capitale francese, la stella georgiana ora se lo gode. Ne ha scoperto l’estro e il genio in Champions fino a spingere i quotidiani ad azzardare suggestivi titoli a effetto dopo l’andata dei quarti contro l’Aston Villa.

Dal «Colpo di genio» dell’Equipe in prima pagina al, «quindi non ci avevano mentito» de Le Parisien, e alla definizione, «artista», de Le Figaro. Kvara ha fatto vibrare le gambe da giocoliere e i pennelli di Kvaravaggio, dipingendo un gol da Kvaradona: tutto il meglio del repertorio a due passi dal Louvre. E a 1.600 chilometri da Napoli. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.