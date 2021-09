Come il Napoli c'è solo il PSG in Europa: azzurri primi anche per due dati importanti

Il Napoli è primo in classifica a punteggio pieno, nei cinque principali campionati europei - scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno - soltanto il Paris Saint Germain le ha vinte tutte come gli azzurri. Non solo, ci sono anche altri numeri entusiasmanti: il Napoli tira più di tutte le altre in serie A e primeggia nella velocità dei passaggi riusciti (in media 18.1 al minuto).