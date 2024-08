Come sta Mazzocchi? Filtra un'indiscrezione in vista di Napoli-Modena

Oggi saranno valutate le condizioni di Mazzocchi, uscito malconcio all'inizio del secondo tempo dell'amichevole contro il Girona, l'ultima del ciclo estivo tra Dimaro e Castel di Sangro: ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra ma la situazione sembra in fase di miglioramento. E così, se le cose si metteranno per il meglio e i riscontri continueranno a essere positivi, potrebbe tornare disponibile già per la notte di Coppa. Lo scrive il Corriere dello Sport.