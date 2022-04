Con ADL mai così vicini allo scudetto: nel 2018 a questo punto si era a -6 dalla Juve

C'è ancora tutto il tempo per sognare lo scudetto, lo scrive anche l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che lo sottolinea con alcuni numeri

C'è ancora tutto il tempo per sognare lo scudetto, lo scrive anche l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che lo sottolinea con alcuni numeri: "Il Napoli è a due punti dalla vetta, potenzialmente potrebbero diventare tre con l’eventuale vittoria dell’Inter a Bologna nel recupero. Non era mai accaduto di essere così vicini alla vetta nell’era De Laurentiis, nel campionato dei 91 punti allo stesso punto il Napoli era a -6 dalla Juventus. I numeri dicono che non è ancora finita".