Condizione, attacco formidabile e autostima: i punti di forza del Napoli nella corsa Champions

Chi riuscirà a qualificarsi in Champions League? Tra Milan, Juventus, Atalanta, Napoli e Lazio due resteranno fuori e La Gazzetta dello Sport oggi in edicola analizza i punti a favore di ogni squadra. Riguardo al Napoli, ecco quanto si legge sulla Rosea: "Il gruppo di Gattuso sta molto bene. Il progressivo rientro degli infortunati di lungo corso, nel periodo di marzo, la squadra azzurra ha via via migliorato la propria condizione fisica. E da quando sono diventati meno assillanti gli impegni il lavoro settimanale di allenamento sta dando i suoi frutti. Con i risultati poi è risalita l’autostima e oggi il Napoli dispone di un attacco formidabile con diverse variazioni tattiche, secondo l’avversario da affrontare".