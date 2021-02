Condizione fisica precaria? Il Napoli corre quasi più di tutti in una gara: il dato

Anche la condizione fisica è un fattore importante in una stagione così complicata e piena zeppa di impegni come quella attuale. Gli infortuni del Napoli ne sono la prova, ma chi va in campo non corre poco. La formazione di Rino Gattuso è terza in Serie A per chilometri medi percorsi in una partita con 111,854 km. Al primo posto l'Inter, con 112,606 km, davanti alla Lazio a 112,136 km.