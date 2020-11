Condò: "Caos su nazionali bloccate dalle ASL non diversa da Juve Napoli"

Caos nazionali, con diversi calciatori bloccati dalle ASL. Situazione non molto diversa da quella che aveva portato il Napoli a non partire per Torino, come sottolinea Paolo Condò nel suo editoriale per Repubblica.

"Così invece le partite in calendario nei prossimi giorni sono in alto mare, i tempi di convocazione sono decisi dalle Asl — concettualmente il discorso non è diverso da Juve-Napoli, difatti Marotta ha subito chiesto a Spadafora un intervento che ripristini l’uniformità di trattamento — e lo stesso Mancini è stato costretto a chiamare quasi tutti gli italiani in Serie A per essere certo di trovarne undici da mandare in campo. Tutto ciò è insensato".