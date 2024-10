Condò: "Col Como sospetti di pigrizia, poi Conte nello spogliatoio ha spiegato una cosa alla squadra"

. Così scrive Paolo Condò sul momento del campionato nel suo editoriale per Repubblica

La seconda pausa di campionato congela un paesaggio in lento movimento. Così scrive Paolo Condò sul momento del campionato nel suo editoriale per Repubblica: "Il Napoli si è allontanato dopo aver lasciato balenare col (bravo) Como qualche sospetto di pigrizia: effetto del gol arrivato prima dell’alba — dopo 25 secondi stavi già 1-0, hai voglia a dire che resti umile — ma per una squadra che non gioca in Europa l’ultimo vizio accettabile è esattamente questo.

Conte deve averlo spiegato nell’intervallo con i disegnini, perché nella ripresa la piacevole scherma del Como ha graffiato assai meno, assordata dal motore del Napoli: il centrocampo magistralmente assortito. Se Lukaku può fare la differenza con i suoi inneschi, se Neres può produrre numeri impressionanti in minuti modesti — inevitabilmente cresceranno — è perché la tela di Lobotka, i recuperi di Anguissa e gli strappi di McTominay si combinano a meraviglia".