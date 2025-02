Condò: "Napoli, Inter e Atalanta, giornata da 2 punti su 9, sono stanche!"

Paolo Condò, sul sito del Corriere della Sera, analizza così la lotta per la testa della classifica: "Le tre squadre in testa al campionato, quelle che da mesi consideriamo le uniche in lotta per lo scudetto e di conseguenza tre delle quattro, magari cinque, che si qualificheranno nella prossima Champions, in questo weekend hanno raccolto soltanto due dei nove punti a loro disposizione. Sono stanche.



Sabato il Napoli era stato raggiunto nel finale dalla Lazio, ma ieri sera ha visto il pareggio illuminarsi, una luce diversa, tiepida e piacevole. Sempre sabato l'Atalanta non era riuscita a schiodarsi dallo 0-0 col Cagliari e il fatalismo col quale aveva accolto la frenata casalinga ieri sera è diventato rabbia, per l'occasione mancata di accorciare molto la classifica".