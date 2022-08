Condò su Repubblica: "In 7 giorni Napoli ha conquistato candidatura allo Scudetto"

Nel suo commento su la Repubblica, Paolo Condò ha così commentato l'impatto di Khvicha Kvaratskhelia sul Napoli e più in generale sulla Serie A

TuttoNapoli.net

Nel suo commento su la Repubblica, Paolo Condò ha così commentato l'impatto di Khvicha Kvaratskhelia sul Napoli e più in generale sulla Serie A: "La partenza estremamente anticipata del torneo, con una quantità innaturale di turni a mercato aperto, aveva consigliato prudenza sulla valutazione del Napoli, alle prese col rinnovamento più profondo degli ultimi dieci anni. Si era detto che le squadre iscritte al discorso scudetto fossero quattro… e mezza.

Ebbene, nel giro di sette giorni e due partite la mezza pretendente si è trasformata in una candidata intera: perché il mercato ha allargato la rosa con tre novità di spessore e perché l’impatto con la serie A di Khvicha Kvaratskhelia, il meno conosciuto dei nuovi acquisti, è stato devastante. Il risultato delle prime due giornate è sbalorditivo, se rapportato a quanto si sapeva di lui: Kvara ha segnato tre gol, leader di un attacco da nove reti in 180 minuti, e ieri, disegnando un mirabile tiraggiro, ha avvisato tutti non solo di non temere i confronti, ma perfino di sollecitarli".