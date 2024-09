Condò su Repubblica: "Il vantaggio di Conte comincia proprio adesso"

vedi letture

"Il vantaggio di Conte comincia proprio adesso" scrive il giornalista Paolo Condò nel suo editoriale per Repubblica. Un commento che arriva dopo i quattro gol di Cagliari.

"Il vantaggio del Napoli comincia adesso e non è solo nel punticino in più in classifica. E' la settimana in cui le altre hanno la Champions League mentre Conte potrà preparare senza altre preoccupazioni la sfida contro la Juventus che sarà il primo, vero, test su quanto incida in questa stagione il risparmio energetico di non fare le coppe".